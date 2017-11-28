В Петербурге пенсионерам бесплатно помогают исполнить заветные желания

В Петербурге запустили общественный проект «Мечта пенсионера», в рамках которого можно получить помощь в реализации своих давних и самых заветных желаний. Проект – абсолютно бесплатный для героев.

«Пенсионеры – люди, которые прожили долгую жизнь, работали на заводах и предприятиях, трудясь по 12 часов 6 дней в неделю, и на исполнение своих желаний у них просто не оставалось времени, да и возможности были другие, – рассказали организаторы проекта «Собака.ru», – Наш проект помогает реализовать давние, заветные мечты и делает людей счастливее – это самая главная цель. Также, он показывает молодежи, что никогда не нужно переставать мечтать или мечтать только о материальном, внешнем. Каждый может осуществить свою мечту уже сегодня, достаточно лишь сделать первый шаг».

Среди организаторов проекта – «Киностудия М» и петербургский предприниматель Николай Кузнецов, выпускающий газету «Полезно пенсионерам». В октябре «Мечта пенсионера» исполнили мечту жительницы Петербурга Тамары Тимченко – организовали полет на воздушном шаре.