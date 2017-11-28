В Петербурге пенсионерам бесплатно помогают исполнить заветные желания
В Петербурге запустили общественный проект «Мечта пенсионера», в рамках которого можно получить помощь в реализации своих давних и самых заветных желаний. Проект – абсолютно бесплатный для героев.
«Пенсионеры – люди, которые прожили долгую жизнь, работали на заводах и предприятиях, трудясь по 12 часов 6 дней в неделю, и на исполнение своих желаний у них просто не оставалось времени, да и возможности были другие, – рассказали организаторы проекта «Собака.ru», – Наш проект помогает реализовать давние, заветные мечты и делает людей счастливее – это самая главная цель. Также, он показывает молодежи, что никогда не нужно переставать мечтать или мечтать только о материальном, внешнем. Каждый может осуществить свою мечту уже сегодня, достаточно лишь сделать первый шаг».
Среди организаторов проекта – «Киностудия М» и петербургский предприниматель Николай Кузнецов, выпускающий газету «Полезно пенсионерам». В октябре «Мечта пенсионера» исполнили мечту жительницы Петербурга Тамары Тимченко – организовали полет на воздушном шаре.
Горожане могут отправить заявку по почте на имя редакции газеты «Полезно пенсионерам» или на электронную почту (dd.mechta@gmail.com). Как утверждают создатели проекта, приоритет отдается добрым и искренним мечтам, в которых нет материальной составляющей: мечта научиться кататься на велосипеде, сделать себе имидж-перезагрузку или станцевать танго. Более подробно узнать об акции можно по телефону: (812) 40-733- 40.
Напомним, в Петербурге на Васильевском острове с середины ноября запустилась акция, в рамках которой любой пенсионер или малоимущий горожанин может бесплатно пообедать в кафе-баре «Чешский домик».
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