Глава Минфина пообещал реальное увеличение зарплат россиян в 2018 году

При этом он добавил, что зарплаты бюджетников вырастут на 15-20%. Резкий рост зарплат Силуанов связывает с тем, что к 1 ноября 2018 года будут выполнены «майские указы» президента еще от 2012 года. Министр также добавил, что в некоторых областях рост может быть и выше.

Глава Минфина также добавил, что рост зарплат бюджетных работников не будет «съеден» инфляцией, которая в 2018 году составит 3,7% против 3,2% в 2017.

Напомним, что средняя зарплата в Петербурге составляет 53261 рубль в месяц, а самая высокая – 500 000 рублей.