СМИ: Георгий Полтавченко не приедет на жеребьёвку ЧМ-2018 из-за отпуска

Телеграм-канал «Мутко-против» первым рассказал о намерении Полтавченко не приезжать на мероприятие. Он также отметил, что губернатор Петербурга отказался от участия в жеребьевке, так как до 1 декабря он находится в отпуске.

Однако, пресс-секретарь Полтавченко ранее отмечал, что Георгий Полтавченко ушел в отпуск на 10 дней до 29 ноября. Однако существует предположение, что градоначальник решил немного продлить себе отпуск до выходных.

По материалам «ДП»