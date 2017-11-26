СМИ: Георгий Полтавченко не приедет на жеребьёвку ЧМ-2018 из-за отпуска
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не приедет на жеребьевку ЧМ-2018 по футболу, которая пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Он стал единственным из приглашённых глав регионов, который отказался приехать в Москву.
Телеграм-канал «Мутко-против» первым рассказал о намерении Полтавченко не приезжать на мероприятие. Он также отметил, что губернатор Петербурга отказался от участия в жеребьевке, так как до 1 декабря он находится в отпуске.
Однако, пресс-секретарь Полтавченко ранее отмечал, что Георгий Полтавченко ушел в отпуск на 10 дней до 29 ноября. Однако существует предположение, что градоначальник решил немного продлить себе отпуск до выходных.
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