Петербуржцы едят сладкого в полтора раза больше положенной нормы

Жители Петербурге употребляют в пищу в полтора раза больше сахара, чем рекомендовано ВОЗ. Норма составляет 24 кг в год, но петербуржцы съедают гораздо больше — по 37 кг.

«Это эпидемия, потому что уже 30-35 % людей имеют избыточный вес и ожирение. Она получила мощнейший толчок в середине 90-х, когда на прилавки продуктовых магазинов и супермаркетов хлынули всякие рафинированные продукты, содержащие в том числе много сахара», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Оказалось, что самые популярные сладости у петербуржцев — торты домашнего изготовления, которые они заказывают в соцсетях.