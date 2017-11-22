Петербургский парламент запретил продавать вейпы подросткам

Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем, последнем чтении закон об ограничении продажи вейпов. Проект закона внес в петербургский парламент комитет по законодательству.

Законопроект предлагает установить ограничение на продажу несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. За нарушение запрета граждан ждет штраф до 5 тыс. рублей, должностных лиц — до 20 тыс. рублей, юридических лиц — до 50 тыс. рублей. Законопроект поддержали 47 из 50 депутатов.

Ранее ЗС решило ввести ограничения на продажу кальянов в жилых домах.

По материалам «ДП»