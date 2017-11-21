В Петербурге ожидают массовые сокращения сотрудников

В Петербурге в ближайшие три месяца могут потерять работу 6427 человек. Об этом сообщает портал «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Центра занятости населения.

Сократить своих сотрудников планируют 1567 предприятий . Причина массовых увольнений — реорганизация или оптимизация численности штата.

Напомним, с начала 2017 года в Петербурге уволили почти 27 тыс. человек. В 2016 году эта цифра составляла 50 тыс. сотрудников, в 2015 — 27,5 тыс. человек.

Отмечается, что не все работники покидают свою компанию окончательно — часть тут же трудоустраиваются на другие рабочие места. Всего в 2017 году такие случаи составили 28% от общего числа сокращений.