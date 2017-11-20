Патриарх Кирилл предсказал приближение Судного дня

В своей проповеди в храме Христа Спасителя в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил творческую интеллигенцию, что сегодня «не то время, чтобы раскачивать лодку человеческих страстей». Об этом он сказал после литургии в свой день рождения, 20 ноября.

Как сообщают СМИ, во время проповеди патриарх также отметил, что «грозные мгновения истории», о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова (последней книги Нового Завета, чаще называемой Апокалипсис), «видно невооруженным глазом».

В связи с этим всем россиянам, а особенно публичным людям, по мнению патриарха, необходимо осознать свою ответственность: «...за Россию и весь род человеческий, затормозить наше сползание в бездну окончания истории, [так как] мы входим в критический период развития человеческой цивилизации».

Напомним, сегодня, 20 ноября, глава Русской православной церкви отмечает свой 71-й день рождения. В честь праздника был запущен сайт «Патриарх говорит» с его цитатами.

По материалам «Фонтанки»