Пассажир решил «заминировать» самолет в Пулкове из-за опоздания на рейс

Пассажир одного из рейсов опоздал на посадку и решил «заминировать» самолет.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, 17 ноября в Пулкове неизвестный заявил о бомбе на борту самолета, вылетавшего в Новосибирск. Полицейские совместно с сотрудниками ОМОН оперативно начали проверку воздушного судна, повторно досмотрели пассажиров, их ручную кладь и багаж. К мероприятиям привлекли кинологов с собаками. Взрывчатых веществ не нашли, однако борт улетел в Сибирь с задержкой на 2,5 часа.

«Минера» нашли. Им оказался 48-летний уроженец Алтайского края. Нетрезвый мужчина опоздал на посадку, ему предложили поменять билет, но он был уверен, что самолет не может отправиться без него. Чтобы остановить вылет самолета, мужчина решил сообщить о бомбе на борту.

В результате в Новосибирск воздушное судно все-таки отправилось без него. Нарушитель получил не только протокол за свой нетрезвый вид, но и уголовное дело о ложном сообщении о теракте.

Про материалам «Фонтанки»