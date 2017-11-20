В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения криминальной субкультуры в интернете

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий пропаганду криминальной субкультуры в интернете. Об этом сообщает ТАСС. Его автором стал сенатор Антон Беляков. По его мнению, популяризация криминального мира не менее опасна, чем пропаганда суицида, наркотиков и экстремизма, а в России существует «неформальное молодежное сообщество, члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия».

Соответствующие поправки внесли в законы «О средствах массовой информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Речь в них идет о запрете «распространения информации о социокультурных ценностях преступного мира», которая способствует «формированию привлекательности криминального образа».

Благодаря изменениям, Роскомнадзор сможет во внесудебном порядке блокировать сайты, а также контент, формирующий «представление о привлекательности криминального образа жизни».