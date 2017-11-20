В Петербурге подписали декларацию о правах и свободе дельфинов и китов

В Петербурге на Культурном форуме подписали «Декларацию о правах и свободе дельфинов и китов». Отныне, согласно документу, любая дрессировка этих животных признается формой рабства.

Декларацию уже поддержали деятели культуры из 20 стран мира, в их числе Вячеслав Полунин, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова, Андрей Макаревич, Ирина Хакамада, а также писатели Януш Вишневский и Бернар Вербер. В ней говорится, что «дельфины и киты не могут быть использованы в развлекательных, лечебных или военных целях, они имеют право не подвергаться вмешательству в их культуру».

Кроме этого, авторы документа предлагают запретить дельфинарии и защитить права дельфинов и китов международным и национальным законодательством.