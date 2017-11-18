Минобороны планирует отстранить от службы военных с ожирением

Также интернет-СМИ недавно писали, что Минобороны составляют списки военных с третьей и четвертой стадиями ожирения. Их планировали отправить на комиссию, чтобы определить их пригодность к службе. Как отметил собеседник РИА Новости: «Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под расписку. Считаю, что это своевременное решение».

Отметим, что всего выделяют четыре степени ожирения. При первой избыточная масса тела превышает нормальную на 10-29%, при второй – на 30-49%. Третья степень колеблется от 50 до 99% дополнительно к идеальному весу, а четвертая превышает все 100%.

В июле 2017 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что женщины должны иметь право проходить срочную службу в армии.