«Мираж Синема» отстранил сотрудников, выгнавших подростка с инвалидностью из кафе

Руководство кинотеатра «Мираж Синема» в ТК «Атлантик Сити» отстранило от работы сотрудников , которые выгнали 13 ноября подростка с инвалидностью и его друзей. Об этом сообщает издание 78.ru.

«Менеджер зала, который выгнал подростков, работает у нас около месяца и этих подростков уже встречает не первый раз, Артем с ними раньше не приходил. Именно этот сотрудник отвечает за конфликтные ситуации в зале, вместе с ним в конфликте участвовала кассир-администратор бистро, которая не должна вообще уходить со своего места и принимать участие в подобных ситуациях, но она не выдержала по какой-то причине. Если бы ребята хотели сделать заказ — они бы к ней подошли, но они этого не сделали. Мы получили объяснительные от сотрудников, они на время разбирательства отстранены от работы, - сообщило руководство кинотеатра.

Напомним, 13 ноября жительница Петербурга Лариса Баданина написала «ВКонтакте» пост, что ее сына в инвалидной коляске выгнали из кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити». К своему посту она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра.Проверкой сообщения об инциденте занялась Прокуратура Приморского района Петербурга.