Роскомнадзор предупредил о незаконности раздачи вайфая соседям

Роскомнадзор в своем паблике в «ВКонтакте» посоветовал пользователям не делиться вайфаем с соседними квартирами. Ведомство предупредило, что раздача доступа к беспроводной сети на больших территориях (в парадных, в данном случае) расценивается законом как оказание услуг связи и подлежит лицензированию.

«К сожалению, раздавать Wi-Fi вы сможете только в пределах своей квартиры», — ответили в Роскомнадзоре на вопрос пользователя о том, как он может помочь людям, «обделенным доступом в интернет».

В Роскомнадзоре напомнили, что без регистрации можно использовать только роутеры мощностью до 100 мВт или 20 дБм. Для установки более мощных аппаратов требуется получение в разрешения на использование радиочастот и регистрация роутера в территориальном управлении ведомства.