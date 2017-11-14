В «Ашане» перестанут выдавать бесплатные пакеты из-за требований «Гринписа»

Сеть продуктовых магазинов «Ашан» с 15 ноября перестанет выдавать на кассе бесплатные пакеты из-за требований экологической организации «Гринпис». Это ограничение коснется всех без исключений магазинов на территории России.

В тестовом режиме «Ашан» отказался от пластиковых пакетов еще в июле. Тогда в эксперименте принял участие только гипермаркет «Ашан Воронеж», посетителям которого за несколько дней до начала акции бесплатно раздали многоразовые сумки из более экологичных материалов. «В этом же гипермаркете среди клиентов провели опрос, который показал, что покупатели стали более ответственно подходить к вопросу защиты окружающей среды и поддерживают инициативу компании отказаться от выдачи бесплатных пакетов», — говорят активисты «Гринпис».

С 2012 года экологи пытались добиться отказа магазинов от выдачи бесплатных полиэтиленовых пакетов на кассе. Ранее стало известно, сколько пластмассы произвело человечество за все время своего существования.