Подростка с инвалидностью выгнали из кафе петербургского кинотеатра

Жительница Петербурга Лариса Баданина написала «ВКонтакте» пост, что ее сына в инвалидной коляске выгнали из кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити». К своему посту она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра.

12 ноября ее сын Артем с другом пришли в кино, встретили в кафе кинотеатра знакомых и подсели к ним. К молодым людям подошла администратор и попросила покинуть заведение. «Ребята вели себя скромно, не шумели. Возможно, ее вип-гостей, как она сказала по телефону, мог смутить инвалид-колясочник. Других объяснений я не нахожу. Артем впервые был в их заведении, ничего не нарушал. В чем причина такого ее поведения, непонятно», — сказала Лариса Баданина.

На аудиозаписи, сделанной ее сыном, сотрудники кинотеатра (мужчина и женщина) объясняют, что «это частное заведение» с фейс-контролем, который «может вас не пустить, потому что вы просто не понравились».