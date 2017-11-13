Подростка с инвалидностью выгнали из кафе петербургского кинотеатра
Жительница Петербурга Лариса Баданина написала «ВКонтакте» пост, что ее сына в инвалидной коляске выгнали из кафе кинотеатра «Мираж Синема» в петербургском торговом центре «Атлантик Сити». К своему посту она прикрепила аудиозапись разговора сына с сотрудниками кинотеатра.
12 ноября ее сын Артем с другом пришли в кино, встретили в кафе кинотеатра знакомых и подсели к ним. К молодым людям подошла администратор и попросила покинуть заведение. «Ребята вели себя скромно, не шумели. Возможно, ее вип-гостей, как она сказала по телефону, мог смутить инвалид-колясочник. Других объяснений я не нахожу. Артем впервые был в их заведении, ничего не нарушал. В чем причина такого ее поведения, непонятно», — сказала Лариса Баданина.
На аудиозаписи, сделанной ее сыном, сотрудники кинотеатра (мужчина и женщина) объясняют, что «это частное заведение» с фейс-контролем, который «может вас не пустить, потому что вы просто не понравились».
В свою очередь проверкой сообщения об этом занялась Прокуратура Приморского района Петербурга. Об этом сообщила «Росбалту» официальный представитель надзорного ведомства Юлиана Алексеева.
«Прокуроры выясняют все обстоятельства происшедшего, и по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — отметила она.
В свою очередь, в сети кинотеатров «Мираж Синема» заявили, что сотрудник кафе несколько раз подходил к подросткам и спрашивал, будут ли они что-нибудь заказывать.
«Получив ответ, что группа подростков ничего заказывать не собирается, администратор попросил подростков покинуть территорию кафе, так как она предназначена для обслуживания посетителей кафе и не является зоной ожидания», — сообщили в пресс-службе кинотеатра порталу The Village.
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