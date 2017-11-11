Петербург и Ленобласть попали в топ регионов с низким уровнем безработицы

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ, в Петербурге не работают только 0,3% экономически активного населения. В Ленобласти этот показатель равен 0,4%. Это одни из самых низких показателей по России.

В ведомстве также отметили, что общее число безработных по стране становится меньше. Так, на 1 октября 2017 года показатель безработицы среди трудоспособного населения составил 0,93%, а год назад он же был равен 1,09%.

По материалам «ДП».


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