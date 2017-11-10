В Ленобласти установили памятник няне Пушкина по инициативе Михаила Задорнова

Главный редактор издания «Санкт-Петербургские ведомости» Дмитрий Шерих опубликовал пост в Facebook, в котором написал о том, что в свое время сатирик и писатель Михаил Задорнов стал инициатором установки памятника няне Пушкина Арине Родионовной в селе Воскресенском Гатчинского района Ленинградской области, где она когда-то жила.

«Не жил он никогда в Воскресенском или рядом, интересов никаких финансовых здесь не имел, просто очутился однажды на родине няни.И принял такое решение.Вот лично для меня сегодня этот памятник — самая главная память о Михаиле Задорнове. Светлая память», — написал журналист.

Напомним, Михаила Задорнова не стало 10 ноября в возрасте 69 лет. Долгое время он боролся с онкологией. Он родился 21 июля 1948 года в Юрмале, начал карьеру актера и драматурга в 1970-е годы студенческом театре МАИ. В середине 1980-х годов он руководил отделом сатиры и юмора в журнале «Юность». В 1980-х годах он начал самостоятельные выступления, получив широкую известность.

В последние годы Задорнов занимался теорией об этимологии русских слов и истории славянства, которые резко критиковало научное сообщество.