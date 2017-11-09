Стало известно, что будет с ценами на билеты в плацкарт

Замглавы ФАС Александр Редько сообщил итоги совещания в правительстве по вопросу тарифов на билеты в плацкартные и общие вагоны. Представитель службы заверил, что цены на билеты в 2018 году не повысятся. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Редько, служба настаивает на том, что оснований для повышения тарифа в условиях отсутствия роста доходов населения нет. Однако и предлагаемого ведомством снижения стоимости на 10% не будет. «ФАС рассчитывает, что РЖД в ближайшее время возобновит продажи билетов в плацкартных и общих вагонах отправлением с 1 января 2018 года. Данное решение является компромиссным и принято в интересах пассажиров»,— заявил он.

Ранее сообщалось, что РЖД с 3 ноября приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после Нового года. Это связано с тем, что ФАС еще не определилась с тарифами на 2018 год. Если назначенные тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен возврат без штрафа, уточняли РЖД, напоминая, что перевозчик ввел возможность покупки билетов за 60 суток до отправления поезда.

Мы решили вспомнить, что означает плацкарт для жителей России и какие существуют негласные правила поведения в нем.

По материалам «ДП»