Роскомнадзор требует запретить флагманские смартфоны для несовершеннолетних

Роскомнадзор выступает за введение запрета на биометрическую идентификацию несовершеннолетних со стороны компаний и сервисов. Об этом в ходе международной конференции «Защита персональных данных 2017» заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Сегодня некоторые производители уже всерьез настроены на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую идентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — сказал Жаров (цитата по RNS).

Для совершеннолетних пользователей следует ввести обязательное информированное согласие на сбор таких данных, а биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста «полностью исключить», подчеркнул глава регулятора. При этом Жаров отметил, что, регулируя биометрическую идентификацию пользователей технических устройств, нужно обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнес-сообщества, сообщает «Интерфакс».

Смартфоны с возможностью идентификации по отпечатку пальца сейчас выпускают большинство производителей на рынке. Так, по данным «Яндекс.Маркета», в Москве на текущий момент на продажу выставлены 569 моделей смартфонов со сканером отпечатка пальцев. Также некоторые флагманские модели поддерживают функцию разблокировки лицом, например FaceID для iPhone и FaceLock для телефонов на Android. Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев сообщал, что Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), разрабатываемая Минкомсвязью, начнет использовать биометрические данные для проверки личности пользователей с января 2018 года.

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