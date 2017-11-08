Вышел анонс передачи «Летучий отряд» с Еленой Летучей на «Первом канале»

Вышел анонс новой передачи на «Первом канале» под названием «Летучий отряд». Ее ведущей стала Елена Летучая, ставшая известной по всей стране благодаря программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница», в которой она проверяла работу кафе, ресторанов и отелей по всей России.

В конце октября стало известно, что журналистка перейдет на федеральный канал, при этом представители «Пятницы» сообщали, что Летучая им ничего об этом не сказала. Более того, у ведущей есть агентский договор, который обязует информировать канал о своих планах.

В новом проекте Летучая соберет команду единомышленников, готовых научить зрителей бороться за свои права. Теперь она будет принимать обращения не только о нарушениях в ресторанах и отелях, но и в больницах, школах и поликлиниках.