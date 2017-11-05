UPD: У Смольного полиция задержала 11 революционеров
Двоих участников акции «Артподготовка» сегодня задержала полиция у здания городского правительства. У одного из них обнаружили топор, маску, респиратор, аптечку, газовый баллончик, петарды и нож. На втором мужчине были надеты шлем и маска. На вопрос полиции о том, почему активист скрыл лицо, он ответил, что заболел.
Тем временем на площади Пролетарской диктатуры другой молодой человек прогуливался босиком по улице. Сотрудники органов правопорядка просили его обуться, но при этом не стали задерживать. Немногим позже сотрудники полиции остановили двух студентов с комплектом медицинских масок и зеленкой. Их провели в автозак.
Позднее к Смольному подошли 50 человек. Как оказалось, это были участники акции лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева. Среди них присутствовали несколько дальнобойщиков, которые протестовали против «Платона».
Мужик требует протокол досмотра составлять. У него противогаз нашли. ОМОН мешает СМИ снимать. pic.twitter.com/hvydR9NRRR— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.
Революция pic.twitter.com/crigrtCWr9— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.
В предверии акции, которая предположительно состоится в 16:00, у администрации Петербурга усилили меры охраны. На площади Пролетарской диктатуры дежурят, по предварительным оценкам, три автобуса с ОМОН, три автозака, около 10 машин полиции, а также 20 бойцов Росгвардии.
«Деловой Петербург» добавляет слова правозащитников: «В том числе [задержали] одного несовершеннолетнего и активистку Антивоенного комитета Диану Ретинскую. Задержанных отвезли в 76 и 78 отделы полиции Центрального района. Волонтёры выезжают в 78 отдел с ходатайствами и памятками для задержанных».
Как уточняет telegram-канал «Протестный Петербург», одного активиста по неясным причинам задержали на пешеходном переходе, а «следом по указке оперативников в штатском свинтили двух националистов с охотничьими ножами, кастетами и перцовыми баллонами задержали на подходе к Смольному».
Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.
При этом фотограф Давид Френкель отмечает: «У Смольного ничего не происходит, революция не найдена. Это все машины полиции. У прохожих досматривают вещи».
У Смольного ничего не происходит, революция не найдена. Это все машины полиции. У прохожих досматривают вещи pic.twitter.com/StxzTODibh— Dave Frenkel (@merr1k) 5 ноября 2017 г.
3 ноября ФСБ заявила о пресечении деятельности «законспирированной ячейки» сторонников Вячеслава Мальцева, которые собирались поджечь в Москве административные здания и напасть на полицейских. РБК также сообщило о задержании 14 человек при обысках 5 ноября. Во время обысков были найдены холодное и травматическое оружие, а также компоненты для приготовления «коктейля Молотова».
Напомним, Мальцев основал «Артподготовку» в 2011 году. На одноименном канале YouTube он призывал своих сторонников выходить на улицу 5 ноября и призывать к отставке президента РФ Владимира Путина. При этом месяц назад, в октября, Красноярский суд признал данное движение экстремистским, тем самым запретив его. Мальцева заочно арестовали и объявили в международный розыск за призывы к экстремизму. Сам оппозиционер переехал в Париж в июле 2017 года планирует получить там политическое убежище.
По материалам «ДП»
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