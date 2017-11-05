UPD: У Смольного полиция задержала 11 революционеров

Двоих участников акции «Артподготовка» сегодня задержала полиция у здания городского правительства. У одного из них обнаружили топор, маску, респиратор, аптечку, газовый баллончик, петарды и нож. На втором мужчине были надеты шлем и маска. На вопрос полиции о том, почему активист скрыл лицо, он ответил, что заболел.

Тем временем на площади Пролетарской диктатуры другой молодой человек прогуливался босиком по улице. Сотрудники органов правопорядка просили его обуться, но при этом не стали задерживать. Немногим позже сотрудники полиции остановили двух студентов с комплектом медицинских масок и зеленкой. Их провели в автозак.

Позднее к Смольному подошли 50 человек. Как оказалось, это были участники акции лидера «Артподготовки» Вячеслава Мальцева. Среди них присутствовали несколько дальнобойщиков, которые протестовали против «Платона».