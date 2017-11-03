Ксения Собчак запустит свое шоу на YouTube

В ближайшее время телеведущая Ксения Собчак запустит в YouTube регулярное шоу, которое, вероятнее всего, будет еженедельным. Его бюджет и название пока не согласованы, рассказали РБК Рустем Адагамов и еще один член команды Собчак.

«Мы собираемся запускать нечто подобное [онлайн-эфирам Алексея Навального], видеошоу, — отметил Адагамов. — Правда, пока непонятно, насколько это будет похоже на шоу Навального: все зависит от бюджета».

Название передачи пока неизвестно. Что касается концепции, то Собчак будет ориентироваться на на Навального, «так как он круто это делает», но не только на него, отметил собеседник РБК. Запуск проекта назначен на «ближайшее время», добавил член команды телеведущей.