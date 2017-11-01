«Ночлежка» открывает два пункта обогрева для бездомных

Сегодня вечером благотворительная организация «Ночлежка» откроет два пункта обогрева для бездомных людей. Первая палатка располагается около метро «Обухово» на проспекте 9 января за автобусной остановкой. Палатка в районе Финляндского вокзала находится на Минеральной улице во дворе дома 10. Оба пункта обогрева будут работать каждый день с 20:00 до 8:00 до 31 марта.

Пункт обогрева – это отапливаемая палатка, рассчитанная на 50 человек, где любой нуждающийся может провести ночь в тепле и безопасности, получить ужин и завтрак.

В этом холодном сезоне у «Ночлежки» со 2 октября работает пункт обогрева на Васильевском острове – там ежедневно ночует 18-20 человек.

По данным Петростата, в Петербурге и Ленинградской области в 2016 году умерли 1910 бездомных и неизвестных. В 2016-2017 году «Ночлежка» открывала два пункта обогрева: палатка во Фрунзенском районе работала с 1 ноября по 31 марта, палатка в Калининском районе – с 1 ноября по 21 апреля. За это время в обоих пунктах обогрева теплый и безопасный кров находили 721 человек, в общей сложности они переночевали в палатках «Ночлежки» 8536 раз. Это показатель того, насколько востребованы подобные доступные проекты для нуждающихся людей.