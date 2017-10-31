Тина Канделаки обсудила с Гнойным андерграунд, СТС и Юрия Дудя

Ранее Тина Канделаки призналась, что постоянно слушает трек Валентина Дядьки (альтер-эго Гнойного) «Охлади мой пыл».

Напомним, Гнойный стал широко известен после победы в рэп-баттле над Оксимироном. Видео поединка быстро набрало популярность в Youtube. Позже на интервью в свою передачу его пригласил Юрий Дудь.

Также Гнойный стал членом жюри шоу талантов на СТС. Более того, на телеканале «Культура» вышла передача, на которой ведущий Михаил Швыдкой обсуждал феномен рэп-баттлов с поэтом Дмитрием Воденниковым, музыкальным журналистом Александром Кушниром, литературоведом Игорем Волгиным и депутатом Сергеем Шаргуновым. Спикерами также стали Гнойный и рэпер Хан Замай. Здесь можно узнать, о чем говорили в том выпуске.