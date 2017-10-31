Анфиса Чехова заявила о планах баллотироваться в президенты

Телеведущая Анфиса Чехова заявила о планах пойти на выборы президента России в марте 2018 года. В своем Instagram она написала, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах в случае, если ее пост в соцсети наберет больше 200 тыс. лайков.

Решение популярная ведущая и актриса приняла после обращения от Партии добрых дел, руководитель которой Андрей Кириллов заверил Чехову, что она сможет «эффективно отстаивать интересы нашего народа». «Я определенно за то, чтобы поставить россиянам прививку добра! Нам всем его не хватает! И на телевидении, и в очередях, и в правительстве! И поскольку руководитель Партии добрых дел Андрей Кириллов уверят меня, что я могу собрать как минимум 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в „Инстаграм“ проверить, так ли это. 20% от миллиона — это 200 тыс.», — написала Анфиса Чехова 30 октября.

При этом неделей ранее она заявила, что «внутри тишина и какое-то внутреннее смирение со всем что происходит». Чехова опубликовала свое эротическое фото с подписью: «Просто посижу тут полуголой. В президенты баллотироваться я не собираюсь, мне можно». Анфиса Чехова стала уже пятой женщиной, заявившей о планах пойти на выборы президента. Накануне свою кандидатуру предложила глава партии «Женский диалог» Елена Семерикова.

В октябре о намерении принять участие в выборах заявили журналистки Ксения Собчак, Екатерина Гордон и лидер Партии роста Оксана Дмитриева. Кроме того, на выборы может пойти политолог Андрей Богданов и один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко. В прошлом году свое выдвижение на выборах подтвердили лидер «Яблока» Григорий Явлинский и глава ЛДПР Владимир Жириновский, оппозиционер Алексей Навальный начал президентскую кампанию в регионах. Владимир Путин неоднократно обещал «подумать над этим вопросом». Анфиса Чехова (Александра Корчунова) — российская телеведущая, певица и актриса. Ведет передачу «Давай поженимся» на канале «Интер» и телевизионное шоу «Как выйти замуж» на канале СТБ. Ранее вела телевизионное эротическое шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на канале ТНТ (2005-2009) и телевизионное шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ (2010-2011).

По материалам «ДП»