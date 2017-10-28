Мединскому оставили ученую степень

В ночь на субботу, 28 октября, Минобрнауки решило оставить министру культуры Владимиру Мединскому ученую степень доктора наук. Соответствующий приказ «Об отказе в лишении ученой степени доктора наук» подписала действующий министр образования Ольга Васильева. Приказ опубликован на сайте министерства.

«Отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — «Отечественная история» на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.», — отмечено в документе.

В Минобрнауки уверены – освещение ситуации с диссертацией Мединского в СМИ раздувает лишнюю «шумиху» и оказывает нежелательное давление на ведомство.

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории еще 2 октября рекомендовал лишить министра культуры Мединского ученой степени. Затем комиссия опровергла обвинения в травле министра и, напротив, ответила на претензии в собственный адрес. В ВАК считают: у Владимира Мединского отсутствуют базовые профессиональные навыки историка и прежде всего «научного источниковедческого анализа привлеченных им источников».

Напомним, 20 октября большинство членов президиума ВАК проголосовали против лишения министра культуры степени доктора исторических наук. «За» высказались только четыре члена президиума, еще четверо воздержались.