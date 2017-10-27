Петербуржцы смогут принять участие в дебатах BBC об Октябрьской революции

Телекомпания BBC проведет в Петербурге дебаты в рамках передачи «Время вопросов», посвященной столетию Октябрьской революции и влиянию этих событий на развитие страны. Спикеры вместе с ведущими поразмышляют на тему того, какие уроки Россия вынесла из Октября 1917 года и что значит революция для нового поколения людей, которые родились уже после распада СССР.

Петербуржцы смогут присоединиться к аудитории в студии и задать свои вопросы ведущим и спикерам передачи. Для этого необходимо написать на globalquestions@bbc.co.uk или через WhatsApp на номер +44 7497 371629. Запись будет состоять из двух частей — сначала ведущая BBC Зейнаб Бадауи проведет дискуссию на английском языке, затем ведущий Русской службы BBC Олег Антоненко— на русском. Принять участие в обоих выпусках программы. В письме необходимо коротко сформулировать свой вопрос и указать, в какой версии — англоязычной, русскоязычной или обеих — вы хотели бы принять участие.





