Мединский рассказал, как работал сантехником во время реконструкции БДТ

Министр культуры РФ Владимир Мединский дал эксклюзивное интервью главреду журнала SNC Наталье Архангельской, в котором рассказал, что за время реконструкции БДТ им. Товстоногова успел поработать «министром-сантехником».

Министр рассказывал о хозяйственной составляющей культурной отрасли и отметил, что в ведомстве работают «не белоручки». «Я понимаю, что ничему не могу научить деятелей искусства по творческой части. Но если бываю нужен как разнорабочий — это всегда пожалуйста, все-таки какой-никакой опыт в хозяйственной работе у меня есть. Так что побывал министром-рекламщиком — бывало, буквально вывески и плакаты рисовал, размещал, согласовывал. Побывал министром-smm’щиком — объяснял и показывал, как пользоваться соцсетями для продвижения музеев, для создания моды на искусство. Даже министром-сантехником доводилось поработать: когда шла реконструкция БДТ в Санкт-Петербурге, смешно вспоминать, но „управлял“ обустройством гримерок и мест общего, так сказать, пользования. Это не анекдот — но если для дела надо, то почему нет?», — рассказал чиновник.

Помимо этого, Мединский рассказал, бывал ли он на спектаклях Кирилла Серебренникова: «Был на открытии «Гоголь-центра». На спектаклях не бывал; не потому что не интересно – времени не хватает. Моя жена была пару раз, мнениями делилась, но оставлю их внутри семьи. На открытии, кстати, встречался с Серебренниковым, хвалил его, мне понравился формат открытого театра – когда и днем можно прийти в театральный магазин и кафе», - поведал он.

Ранее Владимир Мединский посетил заседание президиума Высшей аттестационной комиссии, где 20 октября рассматривался вопрос о лишении его степени доктора исторических наук. В итоге Президиум ВАК решил сохранить ученую степень Мединского.