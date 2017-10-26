Гироскутеры и сигвеи включат в правила дорожного движения

Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение внести гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другой личный электротранспорт в правила дорожного движения. Об этом пишет «Коммерсант».

В связи с этим, МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны будут «проработать вопрос определения статуса» граждан, использующих «современные технические средства передвижения», и представить свои предложения правительству.

В ведомствах будут решать, стоит ли приравнивать гироскутеры и сигвеи к такой такой категории транспортных средств, как велосипеды. «Нужно отрегулировать этот вопрос законодательно, введя определенные правила или рекомендации», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что о введении каких-либо запретов речь не идет.