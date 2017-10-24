Telegram выплатит Розенбергу 1,5 млн рублей в рамках мирового соглашения

Куйбышевский районный суд Петербурга утвердил мировое соглашение между связанной с Telegram компанией «Телеграф» и ее бывшим сотрудником Антоном Розенбергом, сообщает vc.ru.

Ранее менеджер предлагал мировую и выплату ему 30 млн рублей компенсации. По условиям соглашения Розенберг получит 1,5 млн рублей за вынужденные прогулы и компенсацию за моральный ущерб 60 тыс. рублей.

Розенберг, в свою очередь, откажется от ранее высказанных претензий в адрес «Телеграфа» и не будет подавать новые иски. «Телеграф» также обязуется отозвать ответный иск к менеджеру с претензиями на сумму 100 млн рублей. Антон Розенберг работал техническим директором соцсети «ВКонтакте», а потом сотрудником «Телеграф», которое он назвал российским юрлицом Telegram.

В мае 2017 года Розенберг подал в суд на «Телеграф», а в сентябре Розенберг сообщил на платформе Medium, что со школы дружил с Николаем Дуровым, но тот стал ухаживать за его женой, после чего отношения испортились. По мнению Розенберга, из-за этого Павел Дуров уволил его из Telegram, объяснив решение прогулами. Сам Дуров называл организацию подрядчиком мессенджера, который занимался разбором русскоязычного спама в сервисе. После претензии Розенберга представители «Телеграфа» подали иск к бывшему сотруднику с требованием выплатить 100 млн рублей за то, что он на своей странице в Facebook указал Telegram в качестве места работы. Дуров заявил, что не подавал никакого иска, Розенберг не работал в Telegram, а его пост «на 90% шизофазичен».

По материалам «ДП»