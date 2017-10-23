UPD: Ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в редакции
Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована после нападения неизвестного с ножом в редакции, сообщает «Интерфакс».
«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — сообщил агентству главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов
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Фото задержанного нападавшего
UPD: Нападавший был задержан в редакции. Фотографию опубликовал главный редактора сайта радиостанции «Эха Москвы» Виталий Рувинский в своем Facebook. Уголовное дело возбуждено, у полиции есть предварительные данные о мотивах нападавшего.
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