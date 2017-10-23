UPD: Ведущую «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр ударили ножом в редакции

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр госпитализирована после нападения неизвестного с ножом в редакции, сообщает «Интерфакс».

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», — сообщил агентству главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов