Полиция Вены штурмовала магазин игрушек из-за девушки в костюме ниндзя
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Фото: Mevlüt Kücükyasar / Twitter
Венская полиция штурмовала магазин Lego из-за сообщений очевидцев о промоутере-ниндзя с закрытым лицом. Согласно новому законодательству Австрии, запрещено носить одежду, закрывающую лицо, включая паранджу, никаб и бурку.
Прибыв на место, стражи порядка заставили нарушителя снять маску. Под ней оказалась девушка.
Нарушения закона, по позднему заявлению той же полиции, не было, так как сокрытие лица было связано с профессиональной необходимостью.
Тем временем, 10 октября в Австрии уже оштрафовали человека в костюме акулы. Он рекламировал сеть компьютерных магазинов McShark.
Запрет на ношение «скрывающей лицо одежды» был введен 1 октября как один из пунктов закона об интеграции мигрантов. Нарушителей теперь могут оштрафовать на 150 евро.
Напомним, что весной этого года Верховный Европейский суд в Люксембурге признал законным запрет на ношение мусульманских головных уборов (хиджабов) в офисах.
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