Суд арестовал за долги квартиру дочери Сергея Собянина в центре Петербурга

Судебные приставы арестовали квартиру на Малой Конюшенной улице в центре Петербурга, которая принадлежит дочери мэра столицы Анне Собяниной, следует из расследования проекта «Инфометр» «Открытой России».

Согласно данным ФНС, приставы арестовали квартиру в июле 2017 года на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов, но через месяц арест был снят, потому что власти не смогли найти должника. «Можно предположить, что сумма взыскания намного меньше стоимости квартиры, поэтому добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось, поэтому пристав и выбрал такую формулировку», — прокомментировала ситуацию «Инфометру» юрист Heads Consulting Александра Елизарова.

Она отметила, что закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, вызывает вопросы, поскольку у должника есть квартира, и пристав лично наложил на квартиру судебный запрет. Согласно данным Росреестра, Анна Собянина купила квартиру площадью 205 м2 18 октября 2011 года через 2 недели после своего 25-летия. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оценил ее в 116,6 млн рублей. По данным ФБК, Собянина на тот момент владела не только квартирой, стоившей втрое больше официального дохода Сергея Собянина за 10 лет, но и 33% долей в строительной компании «Фокус-Групп». В декабре 2015 года единственным владельцем «Фокус-Групп» стал Владимир Кудрявцев. У Собяниной сейчас нет долей в каких-либо компаниях.

По материалам «ДП»