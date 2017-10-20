В Петербурге пройдет футбольный матч в память о жертвах крушения A321 над Синаем

В Петербурге пройдет футбольный матч в память о погибших над Синаем, сообщает комитет по соцполитике Смольного. Соревнования состоятся 21 октября на стадионе Университета им. П.Ф. Лесгафта.

На футбольном поле встретятся команда родственников погибших и команда подростково-молодежного клуба Z. «Матч проходит ежегодно в канун годовщины, каждый раз в новом месте. По задумке организаторов, со временем он должен состояться во всех районах Петербурга и во всех городах, где жили погибшие в трагедии», — отмечается в релизе.

Самолет рейса А321 авиакомпании «Когалымавиа» из Шарм-эль-Шейха в Петербург взорвался над Синайской пустыней в Египте утром 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Российские спецслужбы установили, что на борту самолета взорвалась бомба, произошедшее квалифицировали как теракт.

19 октября родственники погибших подали иск к перевозчику и страховщикам на общую сумму около 1,4 млрд евро (более 93 млрд рублей). Иск был подан через 2 дня после того, как «Ингосстрах» заявил о завершении выплат: по 2 млн рублей за каждого пассажира и 25 тыс. рублей на погребение. Адвокат назвал такие выплаты «мизерными». Российские законы устанавливают минимальную страховую выплату на уровне 2 млн рублей. Однако Монреальская конвенция, регулирующая только международные авиаперевозки, предусматривает выплату до 9 млн рублей. Россия подписала конвенцию в августе 2017 года, а Египет принял ее в 2005 году.

По материалам «ДП»