Юрий Дудь раскритиковал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты

Собчак также заявила, что откажется от претензий на пост главы государства, если оппозиционер Алексей Навальный зарегистрируется в качестве кандидата.

«Если ему (Навальному) удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандидатуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт», — сказала Собчак в эфире телеканала «Дождь» вечером 18 октября.