Юрий Дудь раскритиковал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Главный редактор Sports.ru и создатель шоу «вДудь» Юрий Дудь написал на своей странице в instagram пост, в котором раскритиковал решение Ксении Собчак баллотироваться в президенты России в 2018 году и пригласил ее на интервью.
Ксения @xenia_sobchak, долгое время вы были для меня примером. Разумеется, не во всем, но в работе - точно. Вы росли человеком, у которого все есть и который может больше никогда не работать. Но при этом вы работаете - частно, [вероятно] честно и неистово. Такие амбиции и такой труд я всегда уважал. Но сегодня вы совершили самый странный и, видимо, самый стремный поступок этого года. Я очень грущу, не понимаю вас, но все же хочу понять ваши мотивы. Сегодняшний выпуск #вДудь должен был завершить второй сезон нашей скромной программы: мы планировали уйти на каникулы минимум до зимы. Но мы не говорили об этом публично, потому что видели: вечером в эфире Дождя вы должны сделать важное заявление. Вы сделали именно то заявление, о к-м мы думали. Раз так, то я нарушу главное правило нашего маркетинга ("нигде, абсолютно нигде не анонсируется имя следующего гостя") и заявлю прямо здесь: Ксения, приглашаю вас стать следующим гостем вДудя. Не гостем-когда-нибудь, а именно следующим. Ради вас мы готовы отложить ненамного тот день, когда я, наконец, подзаткнусь.
Собчак также заявила, что откажется от претензий на пост главы государства, если оппозиционер Алексей Навальный зарегистрируется в качестве кандидата.
«Если ему (Навальному) удастся надавить на власть и добиться регистрации, я готова обсуждать варианты событий вплоть до снятия кандидатуры. Я снимусь в его пользу. Не буду разбивать единый демократический фронт», — сказала Собчак в эфире телеканала «Дождь» вечером 18 октября.
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