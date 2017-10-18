«Ночлежка» издала новый «Справочник бездомного»

«Ночлежка» выпустила дополненный и актуализированный Справочник бездомного. Об этом «Собака.ru» сообщили представители организации. Это ежегодно обновляемый сборник актуальной информации, необходимой для того, чтобы выжить на улице и начать путь по возвращению к обычной жизни.

В справочнике можно найти ответы на вопросы о том, в каких общественных и государственных организациях получить поддержку, где бесплатно или недорого помыться и постричься, где постирать вещи и получить одежду, как получить медицинскую помощь и юридическую консультацию, как оформить положенные социальные пособия и многое другое.

«Чаще всего жители России не знают своих прав и не представляют, куда им нужно обращаться по насущным социальным и правовым вопросам. Положение бездомных людей в этом отношении еще печальнее: зачастую они не только не знают, что положено им по закону, какие у них есть права, где можно найти помощь, чтобы выжить и суметь вернуться к нормальной жизни, но даже не имеют доступа к такой информации. Восполнить этот вакуум и призван наш Справочник бездомного», – говорит Наталья Шавлохова, руководитель социальной службы благотворительной организации «Ночлежка».

800 напечатанных справочников бездомного сотрудники и волонтёры «Ночлежки» выдают бездомным людям, которые приходят за помощью в консультационную службу, в пунктах обогрева благотворительной организации и на стоянках «Ночного автобуса». Брошюра также доступна в электронном виде.