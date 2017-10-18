Стало известно, сколько будет выходных дней в 2018 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году, сообщается на сайте правительства. Согласно проекту Минтруда, россияне смогут отдохнуть 10 дней на новогодние праздники, а также 4 дня в марте.

Выходные в конце декабря и начале января совпадут с новогодними каникулами и Рождеством Христовым. Кроме того, выходными для россиян будут 3 дня, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества. В связи с Международным женским днем россиян ждет четырехдневный отпуск до 11 марта. В майские праздники утверждено всего 5 выходных дней. Короткие выходные приходятся на День России и День народного единства.

Соответственно, выходные 6 и 7 января (суббота и воскресенье) переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а субботы 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (10 дней), с 23 по 25 февраля (три выходных), с 8 по 11 марта (4 дня), с 29 апреля по 2 мая (4 дня), 9 мая, с 10 по 12 июня (3 дня) и с 3 по 5 ноября (3 дня).