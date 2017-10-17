Сергей Шнуров пожалел Владимира Путина в стихотворной форме
Сергей Шнуров выложил в Instagram стихотворение собственного сочинения, в котором пожалел главу государства, у которого не хватает времени на себя. «Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко. Он позволить себе может, Но немного», — пишет лидер группировки «Ленинград».
Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко Он позволить себе может, Но немного. В кабинете Только, чтоб никто не видел. Выкурит по сигарете, С кем-нибудь, кто служит в МИДе. Или выпьет по-писят, Но без русского размаха. Камеры везде висят, Палево повсюду,нахуй! В личной жизни он степенен. Ну а как? Когда? И с кем? Не гулять ему ж, как Ленин. В женском, сука, парике. Всё не так, как у людей. Мимо рта и по усам. Ну не в Кремль же блядей Вызывать, подумай сам. Вот и ездит он по встречам. То охота, то рыбалка. То Шойгу зайдёт, то Сечин. Путина, конечно, жалко.
Ранее Шнуров вступился за телеведущую Ксению Собчак, написав соответствующее стихотворение. Таким образом он отреагировал на видеообращение бизнесмена Евгения Чичваркина, адресованное Собчак.
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