Сергей Шнуров пожалел Владимира Путина в стихотворной форме

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихотворение собственного сочинения, в котором пожалел главу государства, у которого не хватает времени на себя. «Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко. Он позволить себе может, Но немного», — пишет лидер группировки «Ленинград».