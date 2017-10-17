Сергей Шнуров пожалел Владимира Путина в стихотворной форме

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихотворение собственного сочинения, в котором пожалел главу государства, у которого не хватает времени на себя. «Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко. Он позволить себе может, Но немного», — пишет лидер группировки «Ленинград».

 

Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же. Нет, тобако или алко Он позволить себе может, Но немного. В кабинете Только, чтоб никто не видел. Выкурит по сигарете, С кем-нибудь, кто служит в МИДе. Или выпьет по-писят, Но без русского размаха. Камеры везде висят, Палево повсюду,нахуй! В личной жизни он степенен. Ну а как? Когда? И с кем? Не гулять ему ж, как Ленин. В женском, сука, парике. Всё не так, как у людей. Мимо рта и по усам. Ну не в Кремль же блядей Вызывать, подумай сам. Вот и ездит он по встречам. То охота, то рыбалка. То Шойгу зайдёт, то Сечин. Путина, конечно, жалко.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

 

Ранее Шнуров вступился за телеведущую Ксению Собчак, написав соответствующее стихотворение. Таким образом он отреагировал на видеообращение бизнесмена Евгения Чичваркина, адресованное Собчак. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также