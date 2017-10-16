Художника Петра Павленского задержали в Париже за поджог Банка Франции

Российский художник-акционист Петр Павленский задержан в Париже за поджог входной группы в здании Банка Франции, пишет в Twitter фотожурналистка Капусин Анри. По ее данным, полицейские задержали Павленского в 4:10 утра.

Активистка Сара Константен уточняет, что очередная акция Павленского призывает «разжечь огонь революции по всему миру», начав с Франции. В фотосервисе Divergence Images опубликовано фото с подписью: «16 октября 2017 года. Париж. Площадь Бастилии. Женщина и российский активист Петр Павленский подожгли офис Банка Франции. В своем заявлении он осуждает «банкиров, занявших место монархов,» и обращается к «Великой французской революции», отмечает «Медиазона».

В середине января Павленский и его соратница Оксана Шалыгина с двумя детьми эмигрировали из России и попросили политического убежища во Франции, в мае прошение было удовлетворено.

Павленский сообщил, что он и семья покинули Россию после допроса в Следственном комитете: по словам художника, ему и Шалыгиной предъявили ложные обвинения в насильственных действиях сексуального характера.

Добавим, что Павленский известен своими громкими акциями. Художник зашивал себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot, завернулся у петербургского ЗакСа в колючую проволоку, жег покрышки у Спаса-на-Крови в поддержку Майдана. Наибольший общественный резонанс вызвала акция, в ходе которой петербуржец прибил к брусчатке Красной площади свою мошонку, показывая апатию и фатализм российского общества. Одной из последних акций Павленского стал поджег двери здания ФСБ на Лубянке.