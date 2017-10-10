Ликбез: что происходит с референдумом в Каталонии?

6 сентября парламент Каталонии (Женералитет) принял «Закон о референдуме о самоопределении Каталонии»: 72 парламентария проголосовали "за", 60 — "против". Благодаря тому, что сторонников отделения области в правительстве большинство, ранее в регламент работы парламента внесли поправки, позволяющие принять закон в одном чтении без дебатов.

Голосование прошло 1 октября. В нем приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек (из 5,3 миллиона жителей). Явка составила 43,03 %. За независимость выступили 90,18% проголосовавших, против — 7,83%, остальные участники опустили в урны пустые бюллетени.

При этом по конституции Испании в королевстве может быть проведен только один вид референдума — на уровне всего государства и предложенный главой центрального правительства. Возможность проведения референдума в Каталонии заблокирована Конституционным судом Испании.

По данным Женералитета в столкновениях с Национальной Полицией и Гражданской Гвардией, которые находятся в подчинении у Мадрида, в день референдума пострадало около 800 человек. Местные клиники эти цифры не подтверждают.

В 2014 году в Каталонии уже пытались провести референдум, но состоялся только опрос: в нем приняло участие около трети каталонцев, из которых за новую республику проголосовало 80% .

Такие крупнейшие банки, как Sabadell и CaixaBank переносят свои головные офисы из Каталонии на территорию других испанских областей. Также выводят бизнес и меняют юридические адреса большие корпорации. Среди них — глобальный оператор поставок воды Группа Agbar и энергетическая компания Gas Natural со средней годовой прибылью в 1 млрд евро.

По всей Испании проходят демонстрации в поддержку единства страны.

Президент Каталонии Карлес Пучдемон вечером 10 октября попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании.