Ликбез: что происходит с референдумом в Каталонии?
В Каталонии прошел референдум о независимости, не признанный испанским правительством. Вечером 10 октября президент Каталонии Карлес Пучдемон попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании. Мы попытались разобраться, что это все означает и как к ситуации относятся местные жители.
6 сентября парламент Каталонии (Женералитет) принял «Закон о референдуме о самоопределении Каталонии»: 72 парламентария проголосовали "за", 60 — "против". Благодаря тому, что сторонников отделения области в правительстве большинство, ранее в регламент работы парламента внесли поправки, позволяющие принять закон в одном чтении без дебатов.
Голосование прошло 1 октября. В нем приняли участие 2 миллиона 286 тысяч 217 человек (из 5,3 миллиона жителей). Явка составила 43,03 %. За независимость выступили 90,18% проголосовавших, против — 7,83%, остальные участники опустили в урны пустые бюллетени.
При этом по конституции Испании в королевстве может быть проведен только один вид референдума — на уровне всего государства и предложенный главой центрального правительства. Возможность проведения референдума в Каталонии заблокирована Конституционным судом Испании.
По данным Женералитета в столкновениях с Национальной Полицией и Гражданской Гвардией, которые находятся в подчинении у Мадрида, в день референдума пострадало около 800 человек. Местные клиники эти цифры не подтверждают.
В 2014 году в Каталонии уже пытались провести референдум, но состоялся только опрос: в нем приняло участие около трети каталонцев, из которых за новую республику проголосовало 80% .
Такие крупнейшие банки, как Sabadell и CaixaBank переносят свои головные офисы из Каталонии на территорию других испанских областей. Также выводят бизнес и меняют юридические адреса большие корпорации. Среди них — глобальный оператор поставок воды Группа Agbar и энергетическая компания Gas Natural со средней годовой прибылью в 1 млрд евро.
По всей Испании проходят демонстрации в поддержку единства страны.
Президент Каталонии Карлес Пучдемон вечером 10 октября попросил парламент отложить вопрос о независимости региона от Испании.
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Марта, каталонка, родилась в Барселоне, живет в Барселоне, 35 лет:
Да, в Каталонии официальным языком является каталанский, у нас есть свой парламент, своя национальность, свои праздники и собственный домен в интернете, но я считаю, что мы просто другая страна. Я не националист, я за независимость (independista - прим. ред) — я хочу жить отдельно от Испании, не отдавать свои налоги в Мадрид и видеть самостоятельное правительство».
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Лаура, каталонка, родилась в Барселоне, живет в Пальма де Майорка, 55 лет:
Я всегда гордилась, что я каталонка, но сегодня чувствую себя больше испанкой. Мне стыдно за Каталонию. То, что делают сепаратисты и сторонники отделения, — это не демократия: они толкают людей к гражданской войне. Все это очень плохо и для Испании, и для Каталонии».
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Виктория, испанка, родилась в Валенсии, живет в Барселоне, 39 лет:
Все мы имеем право голосовать, но решение о проведение референдума было принято незаконно, поэтому центральное правительство отправило национальную полицию выполнять решение Конституционного суда. Более того, Мануэль Рахой (глава испанского правительства - прим. ред.) имеет право активировать 155 статью Конституции, позволяющую приостановить автономию сообщества и даже ввести войска, но пока он этого не делает. Все испанцы должны голосовать, может ли выйти из состава королевства область, или нет, а не в одной Каталонии. Ситуацию можно сравнить с сексом: все мы имеем на него право, но странно кричать об этом праве, если тебя арестовывает полиция, когда ты незаконно нанимаешь проститутку».
Фото: Andreagab / Shutterstock.com
Dino Geromella / Shutterstock.com
Guillaume Destombes / Shutterstock.com
davide bonaldo / Shutterstock.com
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