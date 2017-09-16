Гнойный, Сергей Шаргунов и Игорь Волгин примут участие в дискуссии на канале «Культура»

16 сентября в 21:00 на телеканале «Культура» выйдет ток-шоу «Агора», ведущим которого является бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой. Тема передачи —  «Рэп — новый вид литературы».

В дискуссии о рэп-баттлах примут участие Гнойный, прославившийся благодаря поединку с Оксимироном, его коллега Хан Замай, а также литературовед и историк Игорь Волгин, писатель Сергей Шаргунов, журналист и музыкальный продюсер Александр Кушнир и русский поэт и эссеист Дмитрий Воддеников.

Напомним , 6 августа в Петербурге состоялся рэп-поединок между Гнойныйм и Оксимироном. Ролик стал одним из самых ожидаемых и набрал уже более 22 миллионов просмотров на Youtube.

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