На православном телеканале «Спас» обсудили батл Оксимирона и Гнойного

На православном телеканале «Спас», учредителем которого является Московская патриархия РПЦ, в рамках передачи «Прямой эфир» обсудили рэп-батл Оксимирона и Гнойного, пишет TJ. В эфир выпуск программы вышел 14 сентября.

За «круглым столом» среди экспертов оказались координатор православного движения «Сорок Сороков» Николай Пивоваров, артист Владимир Долинский, участник проекта «Батюшка онлайн» иеромонах Александр, а также православный рэпер Артем Попов. Участники эфира обсудили, что такое батлы и имеют ли они отношение к искусству. Иеромонах Александр вышел в эфир через Skype и объяснил популярность батлов недостатком общения среди молодежи.

«Мир как-то деградирует. Во времена Евангелие, во времена русской словесности, когда люди писали тексты, им было важно, чтобы их текст вошел в историю. Так и появились апокрифы. В наше время человеку важно, чтобы его имя вошло в историю. Мне кажется, что негативный момент в баттлах — в том, что человек не просто пытается прославить себя, а пытается возвыситься за счет унижения оппонента», — заявил он.

В свою очередь, православный рэпер Артем Попов заявил, что рэп-поединки нельзя назвать искусством. По просьбе ведущей он зачитал отрывок из своей песни: «И может скажет кто-то, что здесь живется плохо. Я никогда так не думал, хоть смута не посохла. И никогда я не мечтал уехать за границу, я русский и всегда буду этим гордиться».