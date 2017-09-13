В ЗакС Петербурга начали парламентский сезон с молебна

В Северной столице стартовал парламентский сезон. Как передаёт 13 сентября корреспондент «Фонтанки», рабочее утро в Законодательном собрании начали с молебна.

Как утверждают участники таинства в домовом храме Мариинского дворца, его посетили только представители фракции «Единая Россия» в полном составе.

Само заседание ЗакСа в 10 утра начали с Гимна великому городу, а также с поздравлений депутатов, у которых в сентябре был день рождения. В частности, спикер Вячеслав Макаров поздравил Максима Резника, заявив, что благодаря ему парламент Петербурга существует в нынешнем виде.

12 сентября весь Невский проспект перекрыли на три часа из-за крестного хода, в котором приняли участие около 100 тысяч человек. Как это было, смотрите в подборке фотографий из Instagram.

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