СПБГУ поможет Следственному комитету в расследовании дела о расстреле царской семьи

Ученые Санкт-Петербургского Государственного университета помогут сотрудникам Следственного комитета России провести расследование дела о расстреле семьи последнего российского императора Николая II. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе СПБГУ.



Эксперты вуза проведут тщательную идентификацию останков представителей дома Романовых.

Ранее ректор СПбГУ Николай Кропачев и председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и ведомством. Помимо расследования убийства Романовых, стороны также договорились провести совместную работу по предотвращению ятрогенных преступлений – врачебных ошибок.