СПБГУ поможет Следственному комитету в расследовании дела о расстреле царской семьи

Ученые Санкт-Петербургского Государственного университета помогут сотрудникам Следственного комитета России провести расследование дела о расстреле семьи последнего российского императора Николая II. Об этом «Собака.ru» сообщили в пресс-службе СПБГУ.

Эксперты вуза проведут тщательную идентификацию останков представителей дома Романовых. 

Ранее ректор СПбГУ Николай Кропачев и председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и ведомством. Помимо расследования убийства Романовых, стороны также договорились провести совместную работу по предотвращению ятрогенных преступлений – врачебных ошибок.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Главой Института Арктики и Антарктики стал преподаватель СПБГУ

На экс-проректора СПБГУ завели уголовное дело

Портал СПБГУ вошел в тройку лучших в рунете

Зарплата выпускников СПБГУ оказалась самой высокой в стране

СПбГУ и Политех отметили в Шанхайском предметном рейтинге

Петербургские университеты вошли в рейтинг лучших в мире

В СПбГУ откроется факультет иностранных языков

Пять вузов Петербурга попали в рейтинг лучших университетов мира