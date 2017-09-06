Олег Тиньков ответил Дурову и припомнил наезд на полицейского в 2013 году

Олег Тиньков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» репортаж о наезде Павла Дурова на полицейского в 2013 году. Основатель «Тинькофф банка» попросил пользователей сделать репост ролика и прислать ему информацию об инциденте. Бизнесмен также поинтересовался, сколько денег создатель Telegram заплатил, чтобы на него не завели уголовное дело.

«Буду рад, если пришлёте информацию по данному преступлению, контакты полицейского и так далее. Попробуем вывести любителя пошвырять деньги в окно Невского проспекта и чужие телефоны на чистую и законную воду», — написал Тиньков.

Напомним, 5 сентября Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с YouTube-канала Nemagia, посвящённое «Тинькофф банку» и Олегу Тинькову. Дуров призвал пользователей интернета распространять ролик, пока его не удалили по требованию Роскомнадзора. 4 сентября ведомство заявило о блокировке ролика с канала Nemagia: суд обязал авторов удалить видео и запретил им делать перезаливы. В видео Михаил Печерский и Алексей Псковитин назвали банк «маркетинговым пузырём», а Олега Тинькова «жлобом».

Репортаж о нём опубликовал петербургский канал «Пятый канал» в 2013 году опубликовал репортаж о наезде Дурова на полицейского у башни Зингера, где находится офис «ВКонтакте». Тогда Дуров ответил на эти заявления троллингом, а пресс-секретарь соцсети заявил, что за рулём создателя Telegram не было.

Позже СК заявил, что водил автомобиль все-таки Дуров, но дело было переведено в административное производство из-за отсутствия злого умысла. Позже его закрыли из-за отсутствия состава преступления.