Финская таможня спасла оставленного на границе щенка от усыпления

На пропускном пункте «Торфяновка» на границе с Финляндией 5 сентября туристы, которые направлялись из Кабардино-Балкарии в Германию, взяли с собой щенка немецкой овчарки по кличке Граф. Так как документы на ввоз животного были оформлены не по правилам, таможенники не разрешили им взять собаку с собой, и она осталась на границе. По правилам, щенка должны были усыпить, однако представители таможни связались с финским благотворительным обществом. Они забрали графа и привезли его в приют Ленобласти «Галкино подворье».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Бывший коллега Павла Дурова Антон Розенберг обвинил его в давлении иском на 100 миллионов

В Петербурге начали сбор старых мобильных телефонов

«Сбербанк онлайн» работает с перебоями

«Оно воюет»: активисты в клоунских костюмах оккупировали крейсер «Аврора»

Правительство утвердило график праздников и выходных в 2018 году

Коротко: о чем говорили Гнойный, Шаргунов и Швыдкой на канале «Культура»

Гнойный, Сергей Шаргунов и Игорь Волгин примут участие в дискуссии на канале «Культура»

На православном телеканале «Спас» обсудили батл Оксимирона и Гнойного