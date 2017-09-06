Финская таможня спасла оставленного на границе щенка от усыпления

На пропускном пункте «Торфяновка» на границе с Финляндией 5 сентября туристы, которые направлялись из Кабардино-Балкарии в Германию, взяли с собой щенка немецкой овчарки по кличке Граф. Так как документы на ввоз животного были оформлены не по правилам, таможенники не разрешили им взять собаку с собой, и она осталась на границе. По правилам, щенка должны были усыпить, однако представители таможни связались с финским благотворительным обществом. Они забрали графа и привезли его в приют Ленобласти «Галкино подворье».