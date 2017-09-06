Роспотребнадзор намерен избавить россиян от безалкогольного пива

По словам главы ведомства Анны Поповой, в стране существует проблема скрытой рекламы пива и некорректная подача информации. Помимо этого, производители применяют термин «пиво» к некоторым продуктам, которые таковыми не являются.

«Сегодня наша задача — в принципе поменять ситуацию и отрегулировать определение технического регламента; если это безалкогольный напиток, то почему он называется пивом? Пиво — это результат брожения, брожения безалкогольного быть не должно. Это то, что хотелось бы отрегулировать в техническом регламенте», — рассказала она РИА «Новости» в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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