Дуров рассказал о попытке ФБР завербовать его и сделать «черный ход» в Telegram

ФБР регулярно пыталось наладить контакт с основателем «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым. Об этом он рассказал в интервью The Baffler. ФБР, по его словам, пыталось получить доступ к данным пользователей под предлогом борьбы с террористами.

По словам Дурова, ФБР заинтересовалось им еще в 2014 году, после продажи доли «ВКонтакте». Агенты американской службы сначала опрашивали его в аэропортах — сначала это были вопросы о «ВКонтакте» и о сотрудничестве Дурова с российскими властями. Он же, по собственным словам, делился только общедоступной информацией.

В мае 2016 года, когда Дуров прилетел в Сан-Франциско на ежегодную конференцию Google, в его дом, снятый через сервис Airbnb, пришли агенты ФБР. Считается, что о сделке через этот сайт знают лишь арендатор и арендодатель, напоминает Baffler. По словам Дурова, ему предложили создать для Telegram «неформальный дополнительный канал», через который можно было бы обмениваться информацией в случае террористической угрозы.

Агенты ФБР показали Дурову некое постановление суда, которое он счел уловкой, чтобы склонить его к сотрудничеству. У Telegram нет представительства в США, и, как пишет The Baffler, у ФБР нет реальных полномочий что-либо навязывать Дурову. Также он утверждает, что ФБР пыталось предложить одному из сотрудников Telegram несколько десятков тысяч долларов. «Наши разработчики и так миллионеры. Мы им хорошо платим, и их не подкупить подобным предложением», — заявил изданию Дуров.

По словам Дурова, во время других поездок сотрудники ФБР стали интересоваться принципами работы Telegram, как американские власти могли бы связаться с его создателем в будущем. Агенты попросили его предоставить им адрес электронной почты, куда начали присылать письма с предложением о помощи в случае, если она вдруг понадобится Telegram. Дуров на эти сообщения никак не реагировал.

В интервью The Baffler Дуров назвал агентов ФБР более компетентными, чем сотрудников ФСБ, с которыми ему доводилось общаться в России. «В России ребята из ФСБ, с которыми я взаимодействовал, не впечатляли. Они были средних способностей, не особо квалифицированные», — отметил Дуров.

«В США агенты ФБР другие. Те, кто меня допрашивал, были компетентными. Они говорили на нескольких языках. Они готовились и точно знали, какие вопросы задавать. Они были высокого калибра. И я понял, что у Америки есть так много ресурсов, посвященных безопасности, что это пугает. Правоохранительные органы в США гораздо эффективней», — резюмировал он.

Впервые о давлении ФБР Дуров упомянул в июне этого года. Тогда он не объяснил, в чем именно оно заключается, но упоминал, что спецслужба пыталась подкупить двух разработчиков мессенджера, чтобы те передавали данные об особенностях работы Telegram.

Ранее Павел Дуров опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с YouTube-канала Nemagia, посвящённое «Тинькофф банку» и Олегу Тинькову. Дуров призвал пользователей интернета распространять ролик, пока его не удалили по требованию Роскомнадзора.

В июне Роскомнадзор потребовал от Telegram под угрозой блокировки зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Дуров согласился предоставить открытые данные, но отказался выполнять требования «закона Яровой». В конце июня глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил об отсутствии препятствий для работы Telegram в России.

По материалам «ДП»