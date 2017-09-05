Путин прокомментировал информацию об участии Собчак в президентских выборах

Президент России Владимир Путин в ходе пресс конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал информацию СМИ о возможности участия Ксении Собчак в президентских выборах, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Не я должен определять, кто лучше для российского народа, для российского государства. В конечном итоге это определяется на выборах, но каждый человек в соответствии с действующим законом, и если он выдерживает требования закона, имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак здесь не исключение», — заявил президент. Он добавил, что впервые слышит о том,что телеведущая планирует баллотироваться на пост главы государства. «Уверен, что будут и другие кандидаты», — добавил президент.

Путин также рассказал журналистам о том,что всегда с уважением относился к отцу телеведущей Анатолию Собчаку.

«Я всегда хорошо относился к ее отцу. Он — выдающийся деятель современной российской истории. Без всякого преувеличения говорю об этом, без всякой иронии. Он очень порядочный человек, который сыграл в моей судьбе большую роль», — заявил он.

Напомним, ранее Ксения Собчак прокомментировала в своем Instagram публикацию газеты «Ведомости», в которой со ссылкой на источники ее назвали «идеальным вариантом» на пост кандидата в президенты на предстоящих выборах.

Телеведущая заявила, что не собирается участвовать в президентских выборах. «Я человек независимый, и ни с какой „апешечкой“ и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду», — написала она в комментарии к шутливому видео.