В Петербурге маленькая девочка в стихах обещала Бастрыкину «привлечь маму, если надо»

Мальчики чуть старше Дианы сказали Бастрыкину, что наладят над ней шефство, а директор их поймёт: «Пусть Диана после сада в новый центр к нам пойдёт».

Затем генерал юстиции принял юных чтецов в почётные кадеты. Для многих из ребят, отметил Бастрыкин, этот день станет «точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома».

«Здесь, в городе Великого Петра, состоялась и успешно развивается Академия СК. В историческом здании будет вестись подготовка следователей – людей, которые по сути профессии, по велению закона, по зову сердца должны бороться с преступностью, обеспечивать законность и справедливость», – сказал генерал.

В середине августа в СМИ появилось расследование, в котором утверждается, что Бастрыкин создал литературную мистификацию – польского поэта Станислава Струневского. Под его именем он публикует лирические и сатирические стихи.

По материалам «Фонтанки»