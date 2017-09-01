В Петербурге маленькая девочка в стихах обещала Бастрыкину «привлечь маму, если надо»
Бастрыкин 1 сентября приехал в Северную столицу. В первую очередь он отправился на набережную реки Мойки в Петербургскую академию СК. Перед генералом юстиции с заученными стишками выступили маленькие дети, давшие рифмованные обещания пополнить ряды следователей.
Маленькая Диана своё желание в будущем служить на благо Отечества подкрепила рассказом о том, что по натуре она не болтлива, а в случае чего готова привлечь близких родственников: «Тайны я держать умею, // Никому я ни «бу-бу». // Но по службе, если надо, // Я и маму привлеку». Глава СКР потянулся к девочке, чтобы поцеловать ей руку и обнять.
Мальчики чуть старше Дианы сказали Бастрыкину, что наладят над ней шефство, а директор их поймёт: «Пусть Диана после сада в новый центр к нам пойдёт».
Затем генерал юстиции принял юных чтецов в почётные кадеты. Для многих из ребят, отметил Бастрыкин, этот день станет «точкой отсчета большого и сложного пути по овладению огромным багажом знаний, умений и навыков, необходимых сотруднику Следкома».
«Здесь, в городе Великого Петра, состоялась и успешно развивается Академия СК. В историческом здании будет вестись подготовка следователей – людей, которые по сути профессии, по велению закона, по зову сердца должны бороться с преступностью, обеспечивать законность и справедливость», – сказал генерал.
В середине августа в СМИ появилось расследование, в котором утверждается, что Бастрыкин создал литературную мистификацию – польского поэта Станислава Струневского. Под его именем он публикует лирические и сатирические стихи.
По материалам «Фонтанки»
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